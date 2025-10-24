Ceyhan'da Muhtara Silahlı Saldırı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı.

Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Metin Dündar'a (47), muhtarlık binasında bulunduğu sırada, zirai ilaçlama kıyafeti giyen ve yüzü maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda bacaklarından yaralanan Dündar, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.