Ceyhan'da Kadın, Eski Eşini Tabancayla Yaraladı

Ceyhan'da Kadın, Eski Eşini Tabancayla Yaraladı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşi E.N.'yi bacağından yaraladı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheli kadın gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, tartıştığı eski eşini tabancayla bacağından yaraladı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın, yaklaşık 4 ay önce boşandığı E.N. ile tartıştı.

Yanındaki kız arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı kadın, daha sonra yanında bulunan tabancayla E.N'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan E.N, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli kadın gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan E.N'nin bacağından vurulması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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