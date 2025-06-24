Ceyhan'da Hafriyat Döküm Sahasında Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ceyhan'da Hafriyat Döküm Sahasında Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesindeki hafriyat döküm sahasında zemin kayması sonucu devrilen kamyondaki sürücü Hüseyin Yılmaztürk yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtaramadı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde hafriyat döküm sahasındaki zeminin kayması sonucu devrilen kamyondaki sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolunun Yılankale mevkisindeki hafriyat döküm sahasının zemininde henüz bilinmeyen nedenle kayma meydana geldi.

Bu sırada park halindeki 01 BAG 369 plakalı hafriyat kamyonu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde araçta sıkışan sürücü Hüseyin Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaztürk'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel
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