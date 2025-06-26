Ceyhan'da Dere Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Adana'nın Ceyhan ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde bir dere kenarında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Halil İbrahim Solak'a ait olduğunu tespit etti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.
Esentepe Mahallesi'ndeki dere kenarında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Halil İbrahim Solak olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Solak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel