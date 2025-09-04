Haberler

Ceyhan'da Boşanma Aşamasındaki Eşinin Babası Tarafından Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından pompalı tüfekle vurulan 25 yaşındaki Berk Alkan hayatını kaybetti. Olay, Alkan'ın kayınpederi ile tartışması sonucu meydana geldi.

İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, boşanma aşamasındaki karısı C.A'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle vurulan Berk Alkan'ın (25) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için evine gittiği kayınpederiyle bilinmeyen nedenle tartıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, zanlı İ.A'yı gözaltına aldı.

Alkan'ın cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otopsi işlemi sonrası cenaze, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
