Adana'da ATM'ye taşlı saldırı kamerada

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, eline aldığı taşla bir bankanın ATM'sine zarar verdi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Ceyhan Kaymakamlığı yanındaki banka ATM'lerinin olduğu noktada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlenen bir vatandaş, yerden aldığı büyük taşı banka ATM'sine vurdu. ATM ekranı parçaladı. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüde, saldırganın daha sonra taşı tekrar aldığı yere koyduğu yer aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yakalanan ismi açıklanmayan saldırgan, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

