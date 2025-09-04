Ceyhan'da Av Tüfeğiyle Öldürülen Berk Alkan Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kızı A.A.'yı görmek için gittiği evde, kayınpederi İlhami A. tarafından av tüfeğiyle öldürülen Berk Alkan'ın cenazesi, yakınları tarafından götürüldüğü Ceyhan Yeni Mezarlık'ta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

