Ceyhan'da Av Tüfeğiyle Öldürülen Berk Alkan Toprağa Verildi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kayınpederi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Berk Alkan'ın cenazesi, yakınları tarafından Ceyhan Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kızı A.A.'yı görmek için gittiği evde, kayınpederi İlhami A. tarafından av tüfeğiyle öldürülen Berk Alkan'ın cenazesi, yakınları tarafından götürüldüğü Ceyhan Yeni Mezarlık'ta kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel