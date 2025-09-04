Haberler

Ceyhan'da Av Tüfeğiyle Öldürülen Berk Alkan Toprağa Verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kayınpederi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Berk Alkan'ın cenazesi, yakınları tarafından Ceyhan Yeni Mezarlık'ta defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kızı A.A.'yı görmek için gittiği evde, kayınpederi İlhami A. tarafından av tüfeğiyle öldürülen Berk Alkan'ın cenazesi, yakınları tarafından götürüldüğü Ceyhan Yeni Mezarlık'ta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

