Ceyda Çetin Erenler'in Annesi Azize Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ceyda Çetin Erenler'in Annesi Azize Çetin Son Yolculuğuna Uğurlandı
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in vefat eden annesi Azize Çetin, Kütahya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene Kütahya Valisi, milletvekilleri ve birçok kişi katıldı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in vefat eden annesi Azize Çetin'in cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi.

Kütahya'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada vefat eden 75 yaşındaki Azize Çetin için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile aile üyeleri burada taziyeleri kabul etti.

Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık'ın ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Çetin'in cenazesi, Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer, çok sayıda vatandaş ile Çetin'in ailesi katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
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