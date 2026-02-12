Haberler

Sakarya merkezli 12 ilde "çevrim içi çocuk müstehcenliği" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Sakarya merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile suçlanan 23 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Operasyon, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.

