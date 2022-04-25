Çevre ve su bilinçlendirme tırı, Kütahya'da çocuklarla buluşturuldu

KÜTAHYA (AA) - Su Elçileri Derneğince çevre ve su konularında bilinçlendirme yapılması amacıyla oluşturulan mobil tır, Kütahya'da ziyarete açıldı.

"Temiz su, yeşil vatan" sloganıyla yola çıkan tır, Zafer Meydanı'na konuşlandırıldı. Tırdaki eğitim materyalleriyle çocuklara suyun önemi anlatılıyor.

Tırı ziyaret eden Vali Ali Çelik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasına girmek üzere olduğunu söyledi.

İlerleyen yıllarda suya erişim konusunda ciddi zorluklar yaşanabileceğinin öngörüldüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bunun için biz bugünden bilinçlenerek hazırlanmalıyız. Suya erişim ve suyun sürdürülebilirliği bizim için önemli. Suyun en önemli tüketim alanı yüzde 75 oranıyla tarımsal üretimde. Geri kalan kısmıysa sanayi ve içme suyu olarak kullanılıyor. Tarımsal alanda kullanılan suyun israf edilmemesi konusunu başta çiftçimiz, köylümüz olmak üzere herkese anlatmak üzereyiz. Evde kullandığımız su miktarını da tasarruflu kullanmamız da aslında her birimiz için bir görev."

Su Elçileri Derneği Genel Başkanı Özgür Aydıncak da amaçlarının çocuklara su kaynaklarının korunmasını öğretmek olduğunu dile getirdi.

Çocuklara suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılması yönünde eğitici bilgilerin verileceği tır, gün boyu Kütahya'da ziyarete açık olacak.