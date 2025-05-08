Çevre Lisesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Türkiye Üçüncüsü Oldu

(İSTANBUL) - Çevre Lisesi öğrencileri, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen TEKNOFEST'te gerçekleştirilen Sosyal İnovasyon Yarışması'nda üçüncü oldu.

Eski Ercan Havalimanı'nda dört gün süren TEKNOFEST'e Türkiye genelinden binlerce öğrenci ve proje takımı katıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen Sosyal İnovasyon Yarışması'nda, Çevre Lisesi öğrencileri Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

"Kitap Bağı: Bilgiye Giden Köprü" adlı projeleriyle yarışmaya katılan Ayşe Karadeniz, Demir Özdemir, Zehra Işıl Kayalı, Ada Çetin ve Kaan Kuzey Kızıltan; Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Ebru Kurtoğlu danışmanlığında hazırladıkları projeyle TÜBİTAK Sunum Ödülleri'nde dereceye girdi.

Ödüller Prof. Dr. Orhan Aydın'dan

Projelerini etkileyici bir sunumla tanıtan ekip, jüri tarafından sosyal etki, uygulanabilirlik ve sunum kalitesi açısından tam not aldı. Genç girişimciler ödüllerini, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın elinden aldı.

"Kitap Bağı" projesiyle bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen öğrenciler, eğitimde dijital dönüşüm ve sosyal sorumluluk bilincini bir araya getiren örnek bir çalışmaya imza attı.