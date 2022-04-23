GİRESUN (İHA) - Çevre korunacak, enerji üretimi ve istihdam arttırılacak

GİRESUN - Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde yapılan yeni yatırımlarla çevre korunurken, çöpten elektrik üretilecek, istihdam kapasitesi artırılacak. Görele'nin Çavuşlu Beldesi'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisinde yaklaşık 100 milyon liralık çevreci yatırımla hem istihdama, hem de enerji üretimine katkı sağlanmaya başlandı.

Doğanlar Holding bünyesindeki Biotrend Enerji tarafından işletmesi devralınan Katı Atık Bertaraf Tesisinde yapılan yeni yatırımlar basın mensuplarına tanıtıldı.

Yapılan bütün yatırımların önce çevreci, sonra istihdam ve üretime katkı sağlamak olduğuna dikkat çeken Biotrend Enerji Tesis Müdürü Erdal Yalçın, "Tesisi devraldığımızda vahşi depolama aktif bir haldeydi. Doğaya olan bütün zararı tespit edildi. Firma olarak iyileştirme yaparak, ayrıştırma tesislerini kurmaya başladık ve şuanda arıtma tesisimiz aktif durumdadır. Arıtma tesisimizde öncelikle çöp suları dengeleme havuzuna alınıyor, buradan da bakteri havuzuna aktarılıyor. Daha sonra ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyona tabi tutuluyor. Daha sonra ise temiz su olarak derin deşarjla denize deşarj ediliyor. Bununla beraber ayrıştırma tesisimizde ise, çalışmalar devam ediyor. Kısa bir süre sonra aktif hale getirilecek olan ayrıştırma tesisimizde çöplerin tamamı pet ve metal olarak ayrıştırıldıktan sonra düzenli depolama sahamıza aktarılacaktır" dedi.

7 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacı sağlanıyor

Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan yatırımlarla hem elektrik hem de istihdama katkının artacağını da belirten Tesis Müdürü Yalçın, "Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne yapılan yeni yatırımlarla çöpten elektrik üretimine başlandı. Şuanda 1.4 megawatt enerji üretimimiz devam ediyor. Üretilen bu elektrik Çavuşlu-Tirebolu arasındaki hatta aktarılarak 7 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacı sağlanıyor. Ağustos ayı itibarıyla bu üretim miktarını 2.1 megawatta çıkarmayı hedefliyoruz. Buradan hem tesisimizin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz hem de enerji üretimine katkı sağlıyoruz. Ayrıca tesisimizde şuanda 25 personel istihdam edilmektedir ancak personel sayımızı 75'e yükselteceğiz. Amacımız doğayı koruyarak, üretime ve istihdama katkı sağlamaktır" diye konuştu.