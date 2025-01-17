Çevre Bakanlığı 200 Engelli Memur Alacak

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alınacağını, başvuruların bugün başladığını duyurdu. Başvurular EKPSS puanına göre ÖSYM üzerinden yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev yapacak 200 engelli memur için alım süreci bugün itibarıyla başladı. Başvurular EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2025" ifadelerine yer verildi