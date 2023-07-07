Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin evlerine kavuşmaları için 'Yerinde Dönüşüm' projesini açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin 'Yerinde Dönüşüm' projesinin detaylarını açıklayacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 20. Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Fransa'da polisin bir genci vurmasıyla patlak veren ve etkisini sürdüren protestolar ve yankıları takip ediliyor.

(Paris)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ayakkabı Teknolojisi Mühendisliği Lisansüstü Programı YÖK ve TASEV İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl da devam edeceği belirtilen "Seyahatsever" projesinin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.00)

2- 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak. İlk gün minik boylarda müsabakalar ile resmi açılış töreni yapılacak.

(Edirne)

3- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, teklerde üçüncü tur mücadelesi başlayacak.

(Londra)

4- Fransa Bisiklet Turu Mont de Marsan-Bordeaux, 7. etap yarışıyla sürecek.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.