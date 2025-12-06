Haberler

Cevizlibağ'da baygınlık geçirerek düşen 14 yaşındaki kıza metrobüs çarptı

Cevizlibağ'da baygınlık geçirerek düşen 14 yaşındaki kıza metrobüs çarptı
Cevizlibağ Metrobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki bir kız, metrobüsün durağa yaklaşırken bayıldı ve yola düştü. Metrobüsün çarpması sonucunda ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cevizlibağ Metrobüs durağında metrobüs bekleyen 14 yaşındaki bir kız, metrobüsün durağa yaklaştığı sırada bayılarak yola düştü. Çarpan metrobüs nedeniyle ağır yaralanan çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, durakta metrobüs bekleyen 14 yaşındaki kız, metrobüs durağa girdiği sırada aniden bayılarak dengesini kaybetti ve yola düştü. Bu sırada durağa giriş yapan metrobüs, kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
