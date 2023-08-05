Hatay'da yapılan operasyonda cevizlerin içerisine saklanmış metamfetamin ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Cevizin içinden uyuşturucu çıktı

HATAY - Hatay'da jandarma ve polis ekipleri kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelileri kaldığı konteynır kentteki ikametinde yapılan aramada cevizlerin içerisine metamfetamin ve sentetik kannabinoidmmaddesi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Hatay İl Jandarma görevlilerince uyuşturucu uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Kırıkhan'da bulunan konteyner kentinde kovalamaca sonucu yakalanan Ö.K. ile H.A.,M.K. ve E.K.'nin ikamet ettiği konteynerde yapılan aramada,159 gram metamfetamin104,60 sentetik kannabinoid ve 12 bin 827 TL para ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak H.B. ile Ö.K. hakkında TCK 188. maddeden işlem yapılarak gözaltına alınmıştır.