Ceviz Toplarken Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Siirt'in Şirvan ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 62 yaşındaki Abdurrahman Dizman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyünde meydana geldi. Abdurrahman Dizman, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Dizman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrahman Dizman'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
