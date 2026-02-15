Haberler

Budadığı ceviz ağacından düşüp yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, budamak için çıktığı ceviz ağacından düşen 69 yaşındaki Fehim İ., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde budamak için çıktığı ceviz ağacından düşen Fehim İ. (69) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Fehim İ. budamak için çıktığı ceviz ağacında dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fehim İ., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
