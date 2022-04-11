Çevirmeye giren genç karşısında polis babasını görünce şaşırdı - Haberler

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Çevirmeye giren genç karşısında polis babasını görünce şaşırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Güncel
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Çevirmeye giren bir genç, kendisine alkometre uzatan polis memurunun babası olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Eğlenceli anlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Polis çevirmesine giren bir gencin yaşadığı tesadüf, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Aracını durdurduktan sonra polisin gelmesini bekleyen genç, polisin yüzüne bakınca büyük şaşkınlık yaşadı.

BABASI ÇIKTI

Gence alkol kontrolü yapan kişinin, babası olduğu ortaya çıktı. Polis memuru baba, gençlere hitaben, "Alkol almadınız değil mi?" diye seslendi.

"EHLİYETİNİ ALIRIM BAK"

Polis memurunun, oğluna esprili bir şekilde "Ehliyetini alırım bak" dediği duyuldu. Oğlunun "Neden" diye cevap vermesinin ardından alkometreyi üflediği görüldü. Alkollü çıkmayan gençler, çevirmeden sonra yollarına devam etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

alkolmetre, Alkol, Polis, Güncel, Haberler

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