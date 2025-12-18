Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 16. Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye bugün; krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren, diplomasiyi sahaya yansıtan, insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu bir aktör konumundadır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'yi görev yaptıkları her coğrafyada başarıyla temsil eden büyükelçilerle 16. Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı'nda bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası sistemin derin bir dönüşümden geçtiği, belirsizliklerin arttığı bu dönemde; Türkiye eksenli, çok katmanlı, bağımsız ve ilkeli dış politika vizyonumuzun küresel barış, istikrar ve adalet için taşıdığı önem her geçen gün artmaktadır. Türkiye bugün; krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren, diplomasiyi sahaya yansıtan, insani duruş ve stratejik akılla düzen kurucu bir aktör konumundadır. Kıbrıs'tan Gazze'ye, Suriye'den Ukrayna'ya, Türk dünyasından Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada hak, hukuk, insani sorumluluk ve milli menfaatler temelinde kararlı duruşumuzu sürdürüyor, çok yönlü diplomasisiyle küresel vicdanın sesi olmaya ve barışın inşasına katkı sunmaya devam ediyoruz."

16. Büyükelçiler Konferansı İstişare Toplantısı'nı başarılı bir şekilde düzenleyen Dışişleri Bakanlığını tebrik eden Yılmaz, büyükelçilere görevlerinde başarılar diledi.