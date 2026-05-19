Yılmaz: 19 Mayıs bağımsızlık meşalesi bugün de yanıyor

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bugün bilim ve teknolojide, altyapıda, sağlıkta, kültür ve sanatta, eğitimde, üretimde, savunma sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs, emperyalist saldırganlık karşısında milletimizin yeniden ayağa kalkma iradesinin, bağımsızlık ülküsünün ve ortak geleceğe duyduğu sarsılmaz inancın tarihsel adıdır. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bugün bilim ve teknolojide, altyapıda, sağlıkta, kültür ve sanatta, eğitimde, üretimde, savunma sanayinde ve insanlık yararına ortaya koyduğumuz her atılımda en güçlü şekliyle yaşamaya devam etmektedir."

Türkiye Yüzyılı en büyük gücünü, tarihi mirasına ve medeniyet değerlerine sahiplenen, dünyaya açık, yenilikçi ve girişimci, milli duruş ile insani erdemleri buluşturan gençlerimizden almaktadır. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde, terörsüz Türkiye ve bölge hedeflerinde de en büyük dayanağımız şuurlu, azimli ve donanımlı gençlerimizdir.

"AZİZ MİLLETİMİZİN 19 MAYIS BAYRAMI'NI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Temel amacımız; Milli Mücadele'yi veren kahramanlarımız gibi, bugün de ortak akıl ve hedefler etrafında kenetlenerek, güçlü bir toplumsal yapıyla ülkemizi ve milletimizi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde çalışmaya, üretmeye, gençlerimize emanet edeceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA