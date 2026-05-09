Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı sosyal medyadan tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica