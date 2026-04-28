Cevdet Yılmaz: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısında Son Dönemdeki Finansal Gelişmeler Ele Alınmıştır

Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2026 yılının dördüncü toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu. Yılmaz, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Küresel ekonomi, belirsizliklerin ve jeopolitik gerginliklerin arttığı zorlu bir dönemden geçmektedir. Uyguladığımız program sayesinde makrofinansal istikrar önemli ölçüde güçlenmiş, ekonomide kırılganlıklar azalırken şoklara karşı dayanıklılık artmıştır. Bölgemizde yaşanan gelişmelerin ekonomimize olası etkilerini en aza indirmek ve piyasaların sağlıklı işleyişini sürdürmek için gerekli tedbirler alınmaktadır. Artan petrol fiyatlarına yönelik eşel mobil sistemi geçici olarak uygulamaya alınmış, gübre başta olmak üzere kritik tarımsal girdilere yönelik dış ticaret tedbirleri getirilmiş ve stratejik stok yönetimi güçlendirilmiştir. Turizm sektörüne yönelik destek paketi devreye alınmış ve ihracatçılarımızın kefalet limitleri artırılarak finansmana erişimleri kolaylaştırılmıştır. Tedarik zincirlerinde değişimin hız kazandığı yeşil ve dijital dönüşüm odaklı bir dönemde: yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretimi güçlendirmak amacıyla aktif sanayi politikalarına öncelik verilmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi, Yatarım Taahhütlü Avans Kredisi ve HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile stratejik yatırımlar ve yüksek teknolojili üretim desteklenmektedir."

KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştıran, üretim kapasitesini geliştiren, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıran, rekabetçiliğini güçlendiren ve inovasyon odaklı üretimlerini destekleyen adımlar atılmaktadır. Ayrıca savunma sanayimizin yerli ve milli imkanlaria geliştirilmesi, ihracat ve yüksek teknoloji üretimi teşvik edilmekte bu alandaki yatırım ve Ar-Ge çalışmaları desteklenmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğımiz hafta açıklanan 'Türkiye Yüzyılında Yatınımlar İçin Güçlü Merkez Programı' kapsamında atılacak hukuki, idari, mali ve kurumsal adımlarla; ülkemizin bölgesel bir yönetim merkezi haline gelmesi, kuresel transit ticaretten daha fazla pay alması, girışimcilik ekosisteminin güclenmesi ve İstanbul Finans Merkezi'nin önde gelen finans merkezlerinden biri olması hedeflenmektedir. Program çerçevesinde hayata geçirilecek yatırımcı dostu düzenlemeler, vergi teşvikleri, 'Tek Durak Büro' uygulamasıyla sadeleştirilen ve hızlandırılan burakratil süreçler ile İstanbul Finans Merkezi (İFM) odaklı politikalar sayesinde daha rekabetçi bir yatırım ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır.

"Ülkemizi enerji ve ticarette işlevsel bir koridora dönüştürecek politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Bu kapsamda, EKK toplantısında ele alınan temel hususlar şunlardır:

İmalat sanayindeki gelişmeler le KOBİ'lerimizin güçlendirilmesine yönelık yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Sanayi gücümüzün korunması, geliştirilmesi ve ihracata yonlendirilmesi konusunda 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı' başta olmak üzere öngörülen adımların hızla hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

Son dönemdeki finansal gelişmeler ele alınmış, ABD/Israil-Iran Savas/'nın finansal piyasalar ve bankacılık sektörü üzerindeki muhtemel etkileri kurul üyelerıyle istişare edilmiştir. IFM başta olmak üzere finansal sistemimizin küresel piyasalardan daha fazla pay almasını bedelleyen tedbirler gözden geçirilmiştir.

Kamu bankalarının yurt dışında şube açmalarına ilişkin yürütülen çalışmalar ele alınmıştır. Türkiye, güçlu üretim altyapısı ve jeostratejik konumuyla önemli bir potansiyele sahiptir.

Ülkemizin küresel transit ticaretteki konumunu güçlendirecek, ülkemizi enerji ve ticarette işlevsel bir koridora dönüştürecek politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

