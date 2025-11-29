Haberler

Cevdet Yılmaz, Diyarbakır Tanıtım Günleri 2025'e Katıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 'Diyarbakır Tanıtım Günleri 2025' programında Diyarbakırlı hemşehrileriyle bir araya geldi ve etkinliğin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da katıldığı "Diyarbakır Tanıtım Günleri 2025" programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı ile Diyarbakır Valiliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Diyarbakır Tanıtım Günleri 2025' programında Diyarbakırlı hemşehrilerimizle bir araya geldik. Tarihi mirası, kültürel zenginlikleri ve özgün güzellikleriyle illerimizin değerlerinin tanıtıldığı bu buluşmalar, şehir kültürünü yaşatan, toplumsal aidiyeti güçlendiren önemli etkinliklerdir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, tüm Diyarbakırlı hemşehrilerime muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz paylaşımında, ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
