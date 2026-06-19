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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YKS'ye girecek öğrencilere sosyal medyadan başarı dileyerek, sınavın hayatın tamamını değil, bir dönemi ifade ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bu bir sınav, hayatın tamamını değil, sadece belirli bir dönemini ifade eder. Bunu lütfen unutmayın. Rabbim hepinize zihin açıklığı ve emeklerinizin karşılığını almayı nasip etsin. Yolunuz, ufkunuz, bahtınız açık, başarılarınız daim olsun."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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