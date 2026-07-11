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Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı

Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı ve acıyı paylaştı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırımın yıl dönümünde, katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyor, dost ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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