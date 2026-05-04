Cevdet Yılmaz'dan: Bölgemizde Yaşanan Savaşın Enerji ve Gıda Fiyatları Üzerindeki Yukarı Yönlü Baskısı Belirgin Şekilde Hissedilmiştir

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, "Bölgemizde yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısı belirgin şekilde hissedilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından nisan ayı enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

"Enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşmiştir."

Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde bölgemizde yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısı belirgin şekilde hissedilmiştir. Enerji fiyatları ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerinde etkileri görülmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaştırma fiyatları artarken, gıda enflasyonu tarafında ise taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde yükseliş kaydedilmiştir.

Giyim ve ayakkabı fiyatlarında yeni sezon geçişine bağlı yaşanan artışla beraber son dönemde ılımlı seyrin sürdüğü temel mal fiyatları aylık bazda geçici olarak yükselmiştir. Yıllık bazda ise hizmet ve temel mal enflasyonu yatay seyrini sürdürmektedir.

Fiyatlama davranışları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin yurt içi fiyatlara etkisini azaltmak amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyoruz.

Kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikaların yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz.

Böylece toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı, vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmeyi ve ekonomik istikrarımızı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: ANKA