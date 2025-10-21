Haberler

Çeşme ve Menderes Açıklarında 52 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 18'i çocuk toplam 52 düzensiz göçmen yakalanırken, bir şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında 18'i çocuk 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 4'ü çocuk, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durduruldu.

Lastik bottaki 14'ü çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlı ise jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com
