Çeşme'deki otluk yangını kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin 7 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.22 sıralarında Alaçatı ve Zeytineli arasındaki orman dışı otluk alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi 13 dakika içinde yaptı. Alaçatı'daki rüzgar türbinlerinin arasında da devam eden yangına hem karadan hem havadan 4 uçak ve 4 helikopter ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin 7 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.