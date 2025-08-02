Çeşme'deki Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı Anları Kamerada

Çeşme'deki Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı Anları Kamerada
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında yaşanan silahlı saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İki kişi, işletmeci Mustafa Aksakallı'yı tabancayla vurdu, panik anları ise kayıt altına alındı.

SİLAH SESLERİNİN ARDINDAN YAŞANAN PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran 2 kişinin tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı'yı tabancayla ayağından vurduğu olayda, yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin Aksakallı'ya ateş ettikleri sırada, mekandaki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere silah sesleri yansıdı. Görüntülerde, art arda gelen silah sesleri sonrası mekandakilerin panikle kaçışıp, çığlık attığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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