Çeşme'de yeni ilçe müftülüğü binası ve mescit açıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yapımı tamamlanan ilçe müftülüğü hizmet binası ve bünyesindeki mescit hizmete girdi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, açılış törenindeki konuşmasında binanın yapım sürecinde büyük bir dayanışma gösterildiğini belirtti.

Eserin tam anlamıyla bir hayır işi olduğunu ifade eden Maraşlı, yaklaşık 30-40 milyon liralık maliyetin büyük bölümünün hayırsever vatandaşların katkılarıyla karşılandığını, cuma namazı çıkışlarında yapılan küçük bağışlardan büyük desteklere kadar binada Çeşme'deki herkesin emeği olduğunu kaydetti.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun da katıldığı açılışta katkı sağlayan hayırseverlere plaket verildi.