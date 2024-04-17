Çeşme'de Turizm Haftası Töreni Gerçekleştirildi

Turizm haftası nedeniyle Çeşme'de tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende bir konuşma yapan Çeşme Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Avcı, turizmin sürdürülebilirliği ve gelişimi için yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, "Çeşme Turizm Fakültesi'nin turizm sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirme ve bilimsel araştırmalara katkı sağlama misyonu büyük önem taşıyor. Bütün bu çabalar gelecek nesillere daha iyi bir turizm deneyimi sunmamıza yardımcı olacaktır. Çeşme Turizm Fakültesi olarak, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Kaymakam Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Lal Denizli'nin de katıldığı törende öğrenciler halk oyunları ve step dans gösterileri gerçekleştirildi

Etkinlikte, uluslararası gastronomi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Orkestrası Blue Sounds da mini bir konser verdi.