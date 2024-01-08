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Çeşme'de tarla sınırı kavgası: Bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Germiyan Mahallesi'nde aralarında tarla sınırı anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Şadan K. ile Bilen Dolma ve eşi Emine Dolma arasında kavga çıktı.

Şadan K'nın yanındaki tabancayla ateş etmesi sonucu Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti. Elinden yaralanan Emine Dolma ise hastaneye kaldırıldı.

Eski mahalle muhtarı olduğu öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

kavga İzmir Çeşme Olaylar Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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