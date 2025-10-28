Haberler

Çeşme'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çeşme'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ege Koçak hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ş.C.S. yönetimindeki 35 CAM 259 plakalı otomobil, Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda Ege Koçak'ın (21) kullandığı 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu İ.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yolcu İ.Ö'nün ise ayağında kırık olduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü Ş.C.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı: Yaz artık

Gelin, imam nikahı sırasında hocanın sorusuna kızdı
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.