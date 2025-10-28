Çeşme'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ege Koçak hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ş.C.S. yönetimindeki 35 CAM 259 plakalı otomobil, Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı'nda Ege Koçak'ın (21) kullandığı 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu İ.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yolcu İ.Ö'nün ise ayağında kırık olduğu bildirildi.
Otomobil sürücüsü Ş.C.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.