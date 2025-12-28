Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı; kaza kamerada

İZMİR'in Çeşme ilçesinde otomobil, park halindeki polis aracına çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. T.Y.'nin (20) kullandığı 35 BYA 586 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki polis aracına çarptı. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.Y. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 polis memurunun iş yeri önünde beklediği sırada otomobilin polis aracına çarptığı, çarpmanın etkisiyle masa, sandalye ve şemsiyelerin devrildiği görüldü.