Otomobil, park halindeki polis aracına çarptı; kaza kamerada

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, park halindeki polis aracına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. T.Y.'nin (20) kullandığı 35 BYA 586 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki polis aracına çarptı. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.Y. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 polis memurunun iş yeri önünde beklediği sırada otomobilin polis aracına çarptığı, çarpmanın etkisiyle masa, sandalye ve şemsiyelerin devrildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
