Can Polat'ın silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
İzmir Çeşme'de bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Can Polat'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul'da adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Saldırıda kullanılan otomatik tabancalar da ele geçirildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan ve İstanbul'da adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.
Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.
Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine gönderilen 4 şüpheli tutuklandı.
Olay
Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti.
Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.