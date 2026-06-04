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İzmir'de 1 kişinin silahlı saldırıda ölmesine ilişkin 2 zanlı daha gözaltında

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otel önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Can Polat'la ilgili soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir ve İstanbul'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Olay

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde dün silahlı saldırıya uğrayan Can Polat yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Can Polat'ın kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmiş, şüpheli S.A.'nın (23) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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