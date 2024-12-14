Çeşme'de Kayalıklarda Avcılık Yaparken Düşen Kişi Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde sarp kayalıkta avcılık yaparken düşen ve ayağından yaralanan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, IIdır Mahallesi'ndeki sarp kayalık arazide avcılık yapan kişi, kayalıkta düşerek sol bacağından yaralandı.

Durumun 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirilmesi sonucu olay yerine gelen ekipler, araçla ulaşımın olmadığı bölgeden yaralıyı sedyeyle 200 metre aşağıdaki deniz kenarına indirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle deniz yoluyla yakınlardaki bir limana taşınan yaralı, buradan sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.