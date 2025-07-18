Çeşme'de Güvenlik Görevlileri Arasında Kavga: 1 Ölü

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir sitenin özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki sitenin güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Soner Boztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.