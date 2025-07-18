Çeşme'de Güvenlik Görevlileri Arasında Kavga: 1 Ölü

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir sitenin güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soner Boztepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir sitenin özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'ndeki sitenin güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Soner Boztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar - Güncel
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