İzmir'de denizde fenalaşan kişi öldü
İzmir'in Çeşme ilçesinde denize giren 40 yaşındaki R.P., suda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde fenalaşan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den arkadaşıyla denize girmek için Çeşme ilçesindeki Pırlanta Plajı'na gelen R.P. (40), suda fenalaştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde kalp krizi geçirdiği değerlendirilen R.P, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yusuf Çınar