Çeşme'de adli kolluk koordinasyon toplantısı yapıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde adli kolluk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme Adliyesinde Başsavcı Mustafa Şen'in başkanlık ettiği toplantıda, Çeşme ile Karaburun ilçelerindeki adli konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, etkili soruşturmalar sonucunda birçok suç türünde önceki dönemlere kıyasla azalma sağlandığını kaydetti.???????