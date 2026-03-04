Haberler

Çeşme'de adli kolluk koordinasyon toplantısı yapıldı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Şen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çeşme ve Karaburun ilçelerindeki adli konular ele alındı. Şen, etkili soruşturmalarla birçok suç türünde azalma sağlandığını belirtti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde adli kolluk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme Adliyesinde Başsavcı Mustafa Şen'in başkanlık ettiği toplantıda, Çeşme ile Karaburun ilçelerindeki adli konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şen, etkili soruşturmalar sonucunda birçok suç türünde önceki dönemlere kıyasla azalma sağlandığını kaydetti.???????

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
