İzmir'de denizde 80 yaşındaki kadının cesedi bulundu
İzmir'in Çeşme ilçesinde Ilıca Halk Plajı'nda denizde hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki Nesrin Karacabal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde 80 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.
Ilıca Halk Plajı'nda denizde hareketsiz bir kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, sudan çıkardıkları kadını kıyıya getirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kimlik tespit çalışmalarında, yaşamını yitiren kişinin Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan Nesrin Karacabal (80) olduğu belirlendi.
Karacabal'ın cenazesi, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.