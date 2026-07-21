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İzmir'de boğulma tehlikesi geçiren yaşlı kadın hastanede öldü

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İzmir Çeşme'de denize giren 75 yaşındaki Naciye Şavata boğulma tehlikesi geçirdi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 75 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Germiyan Mahallesi'nde ikamet eden Naciye Şavata (75) evlerinin önünde bulunan plajda denize girdi.

Şavata, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirirken, durumu fark edenlerin müdahalesiyle karaya çıkarıldı.

Haber verilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bilinci kapalı olan ve ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şavata, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Çınar
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