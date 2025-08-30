Çeşme'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Töreni Düzenlendi
İzmir'in Çeşme ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Yüzbaşı İnanç Atilla, günün önemini vurguladı, ardından 8. sınıf öğrencisi Serra Erdoğan şiir okudu.
Günün önemine ilişkin konuşan Yüzbaşı İnanç Atilla, 30 Ağustos'un bağımsızlık ve özgürlük yolunda dönüm noktası olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Serra Erdoğan tarafından şiir okundu.
Törene Kaymakam Mehmet Maraşlı, Garnizon Komutanı İstihkam Albay Erol Dağdeviren, Belediye Başkanı Lal Denizli de katıldı.
