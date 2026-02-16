Haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Başsavcılık, Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermesini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi.

Lal Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

