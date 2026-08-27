Çeşme'de Motor Arızası Yapan Jet Skideki 2 Kişi Kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen jet skideki 2 kişi kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen jet skideki 2 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu jet skinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Denizdeki iki kişiyi bota alan ekipler, yarı batık vaziyetteki jet skiyi ise Çiftlikköy Balıkçı Barınağı'na götürdü.
Kaynak: AA