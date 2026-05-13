İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında 16 çocuk da bulunuyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan lastik botta 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör