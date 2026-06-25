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Hakkari'nin doğal güzellikleri doğaseverleri ağırladı

Hakkari'nin doğal güzellikleri doğaseverleri ağırladı
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Çeşitli illerden Hakkari'ye gelen doğaseverler, rehber eşliğinde Cilo Buzulları, Berçelan Yaylası ve Marünis Şelalesi'ni gezdi. Kulüp Başkanı Emin Noyan, bölgenin doğa turizmi potansiyeline dikkat çekerek etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Çeşitli illerden Hakkari'ye gelen doğaseverler, düzenlenen gezi programı kapsamında bölgenin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Dağkent Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emin Noyan'ın rehberliğindeki etkinlikte katılımcılar, Cilo Buzulları, Berçelan Yaylası ve Marünis Şelalesi'ni gezdi.

Katılımcılar, zirveleri karla kaplı dağlar, buzullar ve çiçeklerle bezenmiş yaylaların bulunduğu bölgede fotoğraf çekti, yürüyüş yaptı.

Noyan, Hakkari'nin doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini belirten Noyan, "Cilo Dağları, Berçelan Yaylası ve Marünis Şelalesi gibi doğal alanlar doğa tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Hakkari, sahip olduğu doğal zenginliklerle doğa ve fotoğraf tutkunlarına farklı deneyimler sunuyor." dedi.

Bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sağladığını ifade eden Noyan, doğa sporları ve ekoturizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle bölgenin turizmden daha fazla pay alabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
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