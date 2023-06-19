İzmir'deki Cinayet Şüphelisi İçin Operasyonlar Yapıldı

ŞÜPHELİ İÇİN BİRÇOK ADRESE OPERASYON YAPILDI

Bayraklı ilçesinde Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürüldüğü olayın şüphelisinin S.M., olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, 55-60 yaşlarında olduğu belirtilen ve Gülkamar Hanimova'nın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüpheli S.M.'yi bulmak için özellikle Türkmenistan uyruklu kişilerin kaldığı evlere baskın yaptığı öğrenildi. Şimdiye kadar yakalanamayan S.M.'nin kaçak yollardan yurt dışına çıkmış olabileceğinin de değerlendirildiği bildirildi.Tolga TAHÇI/İZMİR,