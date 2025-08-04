Çermik'te Kilitli Parke Taşı Çalışmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kilitli parke taşı çalışmaları sürüyor.

Çermik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Dikyol ve Ceylan mahalleleri ile feribot yolunda başlatılan ve 19 bin metrekareyi kapsayan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan çalışmaların yürütüldüğü alanlarda inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, yaptığı açıklamada, ilçenin engebeli yapısına rağmen vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak her çalışmayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Feribot yolunda yapılan çalışmaya değinen Karamehmetoğlu, "Feribot yolu bağlantısı hem tarımsal faaliyetler hem de mahalleler arası geçiş için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.